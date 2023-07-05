Шаман ответил на истерику жителей Армавира и объяснил свой «голый» концерт: «в компетенции Бога»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 782 0

Шаман из Армавира пожаловался, что его выследили с биноклем, когда он танцевал голым в лесу

Шаман ответил на истерику жителей Армавира и объяснил свой «голый» концерт: «в компетенции Бога»

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Мужчина оказался не сумасшедшим. По его словам, он занимался научной деятельностью на природе.

Тренер личностного роста Андрей Дементьев, который успел прославиться в сети как танцующий голышом в лесу шаман, пожаловался, что люди выследили его с биноклем, когда он хотел уединиться подальше от чужих глаз. На берег реки в Армавире он отправился, чтобы отдохнуть и исцелить свои силы.

По словам Дементьева, он специально ушел подальше от людей, поэтому обвинения в опасности для детей он не принимает. А вот людей, которые пошли за ним и начали снимать, он категорически не понимает — уверен, что у них скучная жизнь, и они захотели хайпа в соцсетях.

Танцор признался — после публикации его жизнь изменилась, на смену тишине пришли многочисленные звонки и письма. Теперь им еще и займется полиция. Однако, уверяет он, никакой мистики в его действиях нет — он просто занимается музыкой и исцелением тела научными методами.

«Я, честно говоря, вообще не умею дождь вызывать, не в моей компетенции, это в компетенции Бога и законов природы. Я музыкант, танцор, занимаюсь здоровьем, занимаюсь движением, занимаюсь звуком, звучанием тела, исцелением, восстановлением природных качеств, которые в нас заложены», — прокомментировал он в беседе с изданием Газета.ру.

По его словам, это целая наука, и занимается он исследованиями практически ежедневно. В городе такое провернуть невозможно, заметил он, поэтому и выбирается на природу. В проделанных им наработках есть особая ценность — они могут помочь сохранить жизненную активность.

В МВД сообщили, что ранее заявлений на мужчину не поступало, однако после публикаций в социальных сетях будет инициирована проверка.

Ранее 5-tv.ru писал, что шаман в голом виде дал концерт с бубном на берегу Кубани и довел жителей до истерики

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