«Она очень сильно болела»: Илья Авербух рассказал о последних годах жизни Ирины Рабер

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 2 859 0

Авербух сообщил, что Рабер в последние годы жизни тяжело болела

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anvar Galeev / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

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Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Ирина Рабер в последние годы жизни боролась с тяжелой болезнью. Об этом 5-tv.ru сообщил заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух.

«Знаю, что в последнее время очень сильно болела, но держалась большим молодцом, еще и давала всем такие добрые взбучки», — сказал он.

О какой именно болезни идет речь — доподлинно неизвестно. Сама Ирина Яковлевна никогда не распространялась о личной жизни и, тем более, о здоровье.

Авербух высказался о Рабер как о самом чутком и отзывчивом человеке, назвав ее руководителем с большой буквы. По его словам, именно с ней была задумана и реализована премия «Хрустальный лед».

«Под ее руководством Московская федерация фигурного катания расцвела. И она сделала очень много для того, чтобы Москва была хедлайнером в мире фигурного катания в России. Это очень чуткий, добрый, отзывчивый человек, руководитель с большой буквы», — заключил фигурист.

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