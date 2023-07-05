Случаи менингококковой инфекции выявлены среди сотрудников Ozon в Екатеринбурге

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 58 0

Были определены все контактные лица и границы очагов.

Случаи менингококковой инфекции выявлены среди сотрудников Ozon в Екатеринбурге

Фото: © РИА Новости

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Менингококковая инфекция была выявлена среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Об этом сообщил Роспотребнадзор Свердловской области в своем Telegram-канале.

Специалисты надзорного ведомства проводят все необходимые мероприятия санитарно-противоэпидемического характера. Комплекс мер для недопущения распространения инфекции был принят еще до получения результатов анализов.

Отмечается, что 60 сотрудников распределительного центра были вакцинированы. Кроме того, им был назначен прием антибиотиков с целью профилактики и предупреждения менингококковой инфекции.

В ведомстве уточнили, что границы очага были определены в рамках инициированного расследования. Были установлены все контактные лица, медики занимаются их обследованием в лабораторных условиях.

Всего в регионе было выявлено семь случаев инфицирования. В Роспотребнадзоре заверили, что ситуация находится под контролем.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Роспотребнадзоре отреагировали на четыре случая заражения сибирской язвой.

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Случаи менингококковой инфекции выявлены среди сотрудников Ozon в Екатеринбурге

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