Случаи менингококковой инфекции выявлены среди сотрудников Ozon в Екатеринбурге

Были определены все контактные лица и границы очагов.
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Менингококковая инфекция была выявлена среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Об этом сообщил Роспотребнадзор Свердловской области в своем Telegram-канале.
Специалисты надзорного ведомства проводят все необходимые мероприятия санитарно-противоэпидемического характера. Комплекс мер для недопущения распространения инфекции был принят еще до получения результатов анализов.
Отмечается, что 60 сотрудников распределительного центра были вакцинированы. Кроме того, им был назначен прием антибиотиков с целью профилактики и предупреждения менингококковой инфекции.
В ведомстве уточнили, что границы очага были определены в рамках инициированного расследования. Были установлены все контактные лица, медики занимаются их обследованием в лабораторных условиях.
Всего в регионе было выявлено семь случаев инфицирования. В Роспотребнадзоре заверили, что ситуация находится под контролем.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Роспотребнадзоре отреагировали на четыре случая заражения сибирской язвой.
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