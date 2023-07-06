Секретные материалы: что обнаружили в особняке основателя ЧВК «Вагнер»

Кадры, которые сейчас обсуждает вся Россия, да и не только она. На опубликованных фотографиях золотые слитки, поддельные паспорта, парики для конспирации и даже огромная кувалда, как на ней написано, на случай важных переговоров. Сегодня появились материалы из дома Евгения Пригожина, в котором прошли обыски. Что еще там нашли — расскажет корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий.

Один из офисов Евгения Пригожина, силовики прочесывают помещения, где еще недавно работали сотрудники медиахолдинга «Патриот». Он уже ликвидирован, так что внутри пусто.

Кадры обысков появились сегодня, самое интересное обнаружили в особняке основателя ЧВК «Вагнер». Отдельно под знаменем военной компании ЧВК — специальный пиджак для наград. Ордена и медали — сверху донизу, по обеим сторонам. Но его владельцу будто и этого мало — в кабинете на стене Евгений Пригожин уже в героическом образе генерала, с эполетами на плечах.

Еще интересная деталь — шкаф, содержимое которого поможет изменить или скрыть внешность. Здесь парики разных цветов, борода и усы. Пригожин, судя по всему, мастер перевоплощений. Сам особняк относительно небольшой, всего два этажа. Везде гобелены, дерево и позолота. Это кресло FRANCESCO MOLON стоит минимум 250 тысяч рублей. Элитный обеденный стол сделают только под заказ. Итальянский секретер в духе Людовика XVI, салонный рояль выпуска 1882 года — интерьер крайне вычурный.

«Видно достаточно дорогую, многослойную лепнину. Карнизы, барельефы — это все изготавливается вручную, может стоить в районе десяти тысяч рублей за погонный метр. Здесь достаточно большая площадь», — отметил дизайнер интерьеров Максим Октябрев.

Отдельно в центре кабинета — фирменная кувалда. С надписью «Для важных переговоров». При этом по соседству в особняке — личная часовня. Она достаточно просторная, на стенах много икон. И персональный медицинский кабинет с аппаратом для капельниц, ИВЛ и больничной койкой.

Похоже, в доме Пригожина нашли не только легальные препараты. Что в этих тщательно перетянутых брикетах, установит экспертиза. Но на этикетке красуется самый известный наркобарон Пабло Эскобар.

Еще — огромное количество валюты. Тугие пачки сложены в обычный пакет, здесь как минимум полмиллиона долларов, отдельно запакованы евро. А еще — золотые слитки, пять килограммов.

Имеется приличный оружейный арсенал. Штурмовые винтовки иностранного производства, две отечественные «Сайги», пистолеты и куча боеприпасов.

«Мы видим винтовку, возможно пневматика. Далее, похоже на германский автомат, переделанный под стандарты НАТО», — рассказал военный эксперт Андрей Попов.

Оружие, судя по всему, легально зарегистрировано — на кадрах обыска несколько вскрытых напольных сейфов, они обязательно должны находится в доме для хранения огнестрела.

А вот эта находка уже тянет на уголовное преступление. Паспорта — загранник Евгения Пригожина, документы с его именем, но чужой фотографией. И, наоборот, фото — Пригожина. Имена — чужие. Мы выяснили, что как минимум двое — реальные люди. И дозвонились Дмитрию Гейлеру. Он такое необычное использование своих персональных данных просто игнорирует.

«Вообще мне не интересно на эту тему общаться, не надо мне больше звонить», — отметил Гейлер.

И Владимиру Боброву, он отреагировал агрессивно.

«Ничего я вам говорить не буду!» — выкрикнул Бобров.

Евгению Пригожину, похоже, не привыкать к криминальным схемам — судя по открытым источникам данных, у него было несколько судимостей еще в советское время. За кражу, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность, а также разбой. В 90-х он уже стал бизнесменом. И быстро прошел путь от торговца хот-догами до самого крупного ресторатора Санкт-Петербурга.

За все время Евгений Пригожин был директором и учредителем 55 фирм. В настоящий момент — владелец шести. Это группа «Конкорд» — «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», «Конкорд Кейтеринг» и «Конкорд М». А также фирмы «Аурум», «Ритейл» и «Ритм». В прошлом году официальная выручка составила 836 миллионов рублей.

Связанное с ним ООО «Комбинат питания» регулярно выигрывало крупные госконтракты — например, в 2017-м это бюджетный транш на десять миллиардов рублей.

Супруга Пригожина, Любовь, участвовала в деятельности 19 компаний, сейчас частично или полностью владеет всего тремя («Агат-А», «Магазин купцов Елисеевых», «Музей Шоколада»), выручка скромная — 130 миллионов рублей.

А вот у сына, Павла, уже шесть фирм. В том числе довольно серьезные, вроде «Лахта Плаза» и «Лахта Парк». Выручка за прошлый год — 654 миллиона.

Сам Евгений Пригожин также прилично заработал на госконтрактах ЧВК «Вагнер» с Минобороны. Цифры раскрыл президент во время встречи с офицерами. На содержание частной военной компании с мая 2022 года по май 2023-го у правительства России ушло 86 миллиардов рублей. Кроме того, Владимир Путин рассказал, что собственник компании «Конкорд» — Евгений Пригожин — через «Военторг» за год от государства смог заработать 80 миллиардов рублей, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии. И теперь, по поручению президента, предстоит проверить, как расходовались эти средства.

«У общества, конечно, реакция такая. Миллиарды, которые он зарабатывал, те объемы, которые обозначил президент в своем выступлении. Действительно, Пригожин зарабатывал очень много на том, что осуществлял поставки для армии», — рассказал военный эксперт Юрий Светов.

При этом бизнесмен, в последнее время постоянно находившийся в публичном поле, критиковал тех же жителей Рублевки, мол, они и их дети слишком роскошно живут. Хотя сын Пригожина, Павел, сам был фигурантом скандала, когда в Питере на скорости 180 км/ч пролетел на красный и устроил аварию. А младшая дочь, Вероника, публикует в соцсетях видео со своих вечеринок и постоянно жалуется на тяжелое похмелье по утрам.

Вероника может себе позволить гламурные тусовки — деньги у папы есть. Во время обысков, кроме всего прочего, на одной парковке у офиса обнаружили микроавтобус, доверху забитый коробками с деньгами. На другой — еще. Всего внутри было больше десяти миллиардов рублей наличными. Пригожин сразу признался, что деньги — его. И заявил, что это на нужды группы «Вагнера». Теперь осталось отчитаться за остальные триллионы.