На счастье от кубачинских мастеров: что девочка из Дербента подарила Путину

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Полина Долгова
Полина Долгова 61 0

Девочка из Дербента Раисат Акипова при встрече подарила Владимиру Путину подкову на счастье

На счастье от кубачинских мастеров: что девочка из Дербента подарила Путину

Фото: Казаков Александр / ТАСС

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Какой подарок получила семья от президента РФ?

Школьница из Дербента Раисат Акипова подарила президенту РФ Владимиру Путину подкову на счастье от кубачинских мастеров. Об этом рассказал папа девочки Ахмет Акилов в интервью РИА Новости.

«Дочь захотела сделать маленький подарок от себя, попросила нас, и мы подарили президенту серебряную подкову: такая красивая вещь», — сказал собеседник агентства.

Мужчина добавил, что концепцию для подарка придумала мама Раисат — Култум Акипова.

По словам Акипова, его семья в ответ получила книгу про Кремль с автографом Путина.

«Там было написано „на счастье“», — добавил он.

Отец девочки подчеркнул, что глава России точно знал, зачем это писал, потому что счастье, удача и успех взаимосвязаны.

28 июня Владимир Путин посетил Дербент, во время поездки Раисат Акиповой не удалось приблизится к президенту из-за толпы окруживших его людей. Девочка расстроилась. Однако позже президенту показали фотографию, на котором она плачет. После этого президент РФ пригласил юную леди в Кремль.

Ранее 5-tv.ru писал, как встреча Раисат из Дербента с Путиным изменит облик города.

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