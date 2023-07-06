На счастье от кубачинских мастеров: что девочка из Дербента подарила Путину

Какой подарок получила семья от президента РФ?

Школьница из Дербента Раисат Акипова подарила президенту РФ Владимиру Путину подкову на счастье от кубачинских мастеров. Об этом рассказал папа девочки Ахмет Акилов в интервью РИА Новости.

«Дочь захотела сделать маленький подарок от себя, попросила нас, и мы подарили президенту серебряную подкову: такая красивая вещь», — сказал собеседник агентства.

Мужчина добавил, что концепцию для подарка придумала мама Раисат — Култум Акипова.

По словам Акипова, его семья в ответ получила книгу про Кремль с автографом Путина.

«Там было написано „на счастье“», — добавил он.

Отец девочки подчеркнул, что глава России точно знал, зачем это писал, потому что счастье, удача и успех взаимосвязаны.

28 июня Владимир Путин посетил Дербент, во время поездки Раисат Акиповой не удалось приблизится к президенту из-за толпы окруживших его людей. Девочка расстроилась. Однако позже президенту показали фотографию, на котором она плачет. После этого президент РФ пригласил юную леди в Кремль.

Ранее 5-tv.ru писал, как встреча Раисат из Дербента с Путиным изменит облик города.