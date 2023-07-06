Таракан в мире флоры: как в России будут уничтожать борщевик

На финишную прямую в России, похоже, наконец выходит борьба с борщевиком! Собственников земельных участков обяжут следить за тем, что у них растет. Предлагается два закона: первый введет понятие «инвазивных растений», а во втором пропишут штрафы за их неуничтожение.

Логично, что первым билет в новый список «инвазивных» получит как раз борщевик, за которым уже из космоса следят, а он все никак не погибает. На тропу войны с сорняком вышел и корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Специалисты в наглухо застегнутых прорезиненных комбинезонах. Закрыты руки и защищены глаза. У каждого за спиной по 20 литров смертельного для растения концентрата гербицида последнего поколения.

«Он проникает в лист и за две-три недели происходит некроз растений, оно умирает», — рассказал заместитель генерального директора компании-подрядчика Алексей Комаров.

К уничтожению борщевика приступают, как только у него раскрываются листья.

«Эта земля муниципальная, ее обрабатывают регулярно. За забором — мог бы я сказать, что ничья, но нет! Проблема как раз в том, что она чья-то, просто владельца найти не могут. Не могут выписать штраф, не могут вручить предписание. И все без исключения специалисты профильных комитетов страны уверены — именно из-за таких, нерадивых хозяев борщевик до сих продолжает распространяться там, где все сделано, чтобы его не было», — корреспондент Василий Михеев.

Весь борщевик в Ленинградской области научились видеть из космоса специалисты госуниверситета аэрокосмического приборостроения. Ученые, применяют специальную формулу к спутниковым снимкам, и составляют карты зараженных территорий.

«В стадии непосредственного цветения борщевик Сосновского в синем и зеленом канале, а также в ближнем инфракрасном канале имеют существенные отличия от другой растительности», — сообщил научный сотрудник центра космических услуг ГУАП Сергей Рогачев.

Главное — выкопать верхнюю часть корня, весь корень выкапывать нет необходимости. Вот так расправляются с единичными экземплярами, которые появляются даже на городских клумбах. А когда все сообщество «Антиборщевик» в сборе — могут и гектары этой травы уничтожить

«Когда видишь поля на много километров вот этих зонтов трехметровых. И там еще живут люди, у них огородики такими квадратиками вырезанные в этом море борщевика, реально выйти некуда погулять со своего участка», — рассказала руководитель общественного движения «Антиборщевик» Мария Попова.

Каждый год специалисты напоминают: борщевик невероятно вреден для человека. Голыми руками прикасаться нельзя- появятся ожоги. Сок борщевика — не ядовитый, а вот солнце участок кожи, на который он попал — выжжет не хуже кислоты.

«При попадании сока борщевика, продуктов его переработки на кожу, необходимо смыть его максимально обильным количеством воды в течение десятка минут и в последующем участок тела, который подвергся контакту с соком борщевика, прикрыть изолирующей повязкой», — отметил руководитель отдела термических поражений ГБУ «СПб НИИ скорой помощи им И. И. Джанелидзе» Евгений Зиновьев.

Активисты посчитали: в Калиниградской области на борьбу с зеленым захватчиком в прошлом году потратили 50 миллионов рублей, в Вологодской — больше 70, в Московской –все 300. В Ленинградской — приняли пятилетнюю программу борьбы с тараканом в мире флоры.

«Площадь обработки составит порядка 13,5 тысячи гектар, сумма ассигнований. Сумма — 95 миллионов бюджетных средств», — подсчитал заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Андрей Решетов.

Финала борьбы с ним пока не прогнозирует ни один эксперт. Впрочем, в горах Кавказа, откуда родом растение — его до сих пор едят и заготавливают на зиму, даже комбинируют с другими агрокультурами.