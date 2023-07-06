РЖД запустили на юг поезда с более дешевыми билетами

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Полина Долгова
Полина Долгова 15 0

РЖД запустили маршруты в южном направлении с более дешевыми билетами

РЖД запустили на юг поезда с более дешевыми билетами

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В эту сторону пойдут старенькие немецкие поезда.

На фоне повышенного спроса РЖД запустили на юг поезда по более низким ценам. Об этом сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.

Он отметил, что в нынешних условиях количества вагонов в сторону юга не хватает.

«Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга», — заявил представитель.

Начинают курсировать немецкие «Аммендорфы» — так называемые «шоколадки». Такие вагоны с купе считаются старенькими, но они также соответствуют всем требованиям и нормам, в том числе и безопасности. В них даже есть наличие кондиционеров.

Более того, билеты в эти поезда стоят гораздо дешевле.

«В таких вагонах всегда продаются билеты по другому тарифу — цена ниже», — пояснил Пегов.

Ранее 5-tv.ru писал, минтранс РФ опроверг сообщения о дополнительных сборах с авиапассажиров.

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