Россия и Вьетнам подписали 17 документов: о чем договорились страны

Россия и Вьетнам подписали 17 документов во время визита То Лама в Москву

Государственный визит генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама, президента страны То Лама в Россию завершился подписанием 17 документов. Договоренности охватили сразу несколько направлений — от энергетики и транспорта до образования, высоких технологий и информационной безопасности. Подробнее в материале 5-tv.ru.

Какие договоренности Россия и Вьетнам заключили в энергетике

Значительная часть документов посвящена нефтегазовому сотрудничеству. В частности, речь идет о соглашениях о разделе продукции на отдельных блоках морского шельфа Вьетнама, создании стратегического нефтяного резерва в Зунг Куате и взаимодействии в области геологоразведки.

Москва и Ханой также намерены ускорить работу по перспективным поставкам российской нефти и сжиженного природного газа. Для этого стороны планируют развивать во Вьетнаме инфраструктуру, необходимую для приема, переработки и хранения углеводородов.

Отдельное соглашение предусматривает сотрудничество в области регулирования ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии.

Россия и Вьетнам также продолжат изучать возможности участия российских организаций в модернизации действующих электростанций республики и строительстве новых генерирующих мощностей. В числе таких проектов — офшорные ветроэлектростанции.

Какие транспортные проекты будут развивать страны

Москва и Ханой подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества в транспортной сфере. Среди приоритетных направлений названы строительство метрополитена во Вьетнаме и модернизация железных дорог.

Стороны договорились активизировать мультимодальные перевозки грузов железнодорожным и морским транспортом между Вьетнамом, Китаем и Россией. Кроме того, страны изучат возможность участия в инициативе Международного транспортного коридора «Север — Юг» и использования Трансарктического транспортного коридора.

Как Россия и Вьетнам будут сотрудничать в образовании и технологиях

Отдельное внимание стороны уделили развитию образовательных и академических связей. Россия и Вьетнам намерены обмениваться специалистами и учеными, поддерживать межвузовское сотрудничество и расширять контакты между технологическими компаниями.

Страны также подчеркнули важность изучения русского языка во Вьетнаме и вьетнамского языка в России. Москва и Ханой договорились ускорить начало деятельности образовательной организации «Центр русского языка имени А. С. Пушкина» в Ханое.

Кроме того, стороны будут содействовать созданию во Вьетнаме российского образовательного учреждения. Его строительство и управление планируется осуществлять за счет правительства России в соответствии с законодательством двух стран.

Россия также направит во Вьетнам специалистов для проведения краткосрочных курсов и повышения квалификации в сфере культуры и искусства, а также по профильным направлениям физической культуры и спорта.

О чем договорились Россия и Вьетнам в сфере информационной безопасности

Москва и Ханой продолжат взаимодействие в области международной информационной безопасности на основе соглашения от 6 сентября 2018 года.

Стороны намерены координировать усилия по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических, экстремистских и других преступных целях. Также планируется усилить обмен информацией и опытом по вопросам противодействия вмешательству во внутренние дела государств и воздействию на государственные, политические и законодательные институты.

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