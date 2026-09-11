Вытоптанные поля: российские туристы уничтожают краснокнижные растения

В России набирает популярность внутренний туризм. Только с начала этого года число поездок выросло на 5%. Но у этого есть и обратная сторона. В регионах страны из-за наплыва тысяч гостей на грани исчезновения оказались уникальные памятники природы.

Ради эффектных кадров путешественники вытаптывают краснокнижные растения, а хрупкие эко-системы разрушают колесами автомобилей. И вот уже цветущие поля превращаются в тропы для прогулок и маршруты для внедорожников. Нарушителей не останавливают даже крупные штрафы. Что остается после такого знакомства с природой — увидела корреспондент «Известий» Олеся Баранник.

Акватория Соленого озера полностью пересыхает во время летнего сезона и привлекает к себе любителей экстремального туризма. Особо охраняемая территория буквально покрыта следами от шин. И колесами автомобилисты проезжают прямо по юным краснокнижным растениям

Сотрудники природоохранных организаций и волонтеры пытаются спасти морскую горчицу черноморскую. Она только начала восстанавливаться после выброса мазута в 2024 году.

«Для них кажется, что заехал просто на территорию, поставил, припарковал машину, пошел прогулялся и все. И когда им начинаешь объяснять, что здесь уникальная экосистема, то они говорят, что природа все восстановит», — сказал начальник четвертого территориального отдела управления особо охраняемых природных территорий Краснодарского края Алексей Алексеев.

С таким подходом — не восстановит.

«Жизненность вот этого вида, она, мы ее называем, она дегрессивная. То есть этот вид, в нем нет ни цветов, ни плодов. Плоды есть, они, видите, вот здесь вот, но они очень маленькие, они не продуцируют нормальных половозрелых семян», — сказала профессор, доктор биологических наук Кубанского государственного университета Светлана Литвинская.

Некоторые нарушители пытаются оправдаться — «мы ведь не знали». Однако в законе на этот счет нет исключений.

«То, что вы не знали, что это краснокнижное растение, не освобождает от ответственности. Их добыча, их иным образом повреждение, отчуждение, присвоение может повлечь за собой вплоть до уголовной ответственности», — сказал юрист Евгений Кривцун.

Но пока даже штрафы от 2,5 тысяч рублей до пяти не останавливают сотни туристов, приезжающих на Рачейские скалы в Самарской области.

«Квадроциклы, нарушители, доезжают до этих пор, на этот склон, и сразу видны негативные последствия. Нарушается покров почвы. Дальше квадроциклы подняться не могут, и там уже почва не нарушена», — сказал координатор исследовательской лаборатории природоохранной биологии ЭКОТОН Дмитрий Ларионов.

А ведь это уникальный памятник природы с материнскими породами, огромными валунами со следами древних, когда-то морских, животных. Более 50 краснокнижных видов — мхи, лишайники, папоротники.

«Когда мы смотрим материалы спутниковой съемки, аэрофотосъемки, очень видно на самом деле маршруты, вот там, где посещаемость высокая, растительный покров практически исчезает, там голые камни либо голый песок», — сказал директор исследовательской лаборатории природоохранной биологии ЭКОТОН Алексей Паженков.

В начале лета в соцсетях завирусились кадры цветущих маковых полей под Ростовом-на-Дону. Тысячи желающих устремились туда, чтобы сделать фото на память. И просто все вытоптали.

«И мы даже еще не представляем масштаб трагедии. Там же жили какие-то животные, насекомые. Люди как варвары, просто не замечают природу вокруг себя», — сказала жительница Ростова-на-Дону Ирина Евграфова.

Кому-то кажется, что еще эффектнее — оставить автограф. Так уже много лет делают посетители национального парка в Сочи. На бамбуковых деревьях — имена и названия городов от Калининграда до Владивостока. А ведь начало курортного сезона как раз приходится на фазу роста.

«Весной бамбук активно растет. И несмотря на свой такой надежный вид во взрослом виде, его молодые побеги очень уязвимы, они нежные. И любое на них воздействие может просто прекратить этот самый рост», — сказала заместитель директора по экологическому просвещению Сочинского национального парка Полина Смирнова.

Получается парадокс: уничтожают то, ради чего приехали. И главная проблема — в том, что ловят и наказывают за это редко. Камеры на всех маршрутах не поставить, остается надеяться на сознательность, а с ней пока, как видно, большие проблемы.

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