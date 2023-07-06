Взрывы во Львове: что известно на данный момент

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 621 0

Глава Львовской областной военной администрации Козицкий: поврежден объект критической инфраструктуры

Взрывы во Львове: что известно на данный момент

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Сообщения о взрывах на Украине появились сначала в прессе, а потом получили официальное подтверждение.

С середины ночи с 5 на 6 июля на территории Украины раздалась воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили о работе ПВО сразу в ряде областей, включая Львовскую, Тернопольскую, а также столицу Незалежной. Позже появилась официальная информация от органов власти.

«Поврежден объект критической инфраструктуры во Львове», — написал глава Львовской ОВА Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

Региональные Telegram-каналы сообщают, что в некоторых районах области пропал свет после взрывов. Также украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах и работе ПВО во Львове и Тернополе.

Официальный Киев пока не комментировал ситуацию.

В Минобороны РФ на данный момент не сообщали об ударах по военной инфраструктуре Украины.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Армия РФ начала наносить удары по критическим объектам инфраструктуры Украины с октября прошлого года. Как объяснил тогда Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в том числе на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru показывал, ВС РФ зачистили еще один опорный пункт у Кременной.

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