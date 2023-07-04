Совместными усилиями: ВС РФ зачистили еще один опорный пункт у Кременной

Это удалось благодаря координации усилий штурмовиков, артиллерии и авиации.

ВСУ не оставляют попыток наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. Но все они заканчиваются безрезультатно, заявили в Минобороны.

Совместные усилия нашей авиации, артиллерии и штурмовых отрядов позволили освободить еще один опорный пункт врага в районе Кременной. Корреспондент «Известий» Денис Кулага — с передовой.

Фронтовые дороги Донбасса то и дело попадают под удар вражеской артиллерии. Если удастся уйти от обстрела, это еще не означает, что к финишу можно добраться благополучно. Пробило колесо. В итоге осколок удален, уже на запаске доходим до конечной цели.

Неотъемлемая часть работы военкора — не только освещать то, как бойцы наносят удары по противнику. Но и факт того, что по мере возможности журналисты доставляют так называемую гуманитарную помощь. Полевка, например. Все прекрасно понимают, для чего и зачем она нужна. И много еще нужного и полезного.

Полевой кабель сейчас остро необходим. На краснолиманском направлении наши войска занимают новые позиции, важно быстро обеспечить прочную связь между пехотой и артиллерией.

Лес в окрестностях Кременной содрогается от бесконечных залпов артиллеристских орудий, но в современных реалиях лишь плотный огонь может обеспечить преимущество на фронте.

Бои на территории Серебрянского лесничества не утихают. Здесь наблюдается слаженная и грамотная работа сразу нескольких подразделений. Аэроразведка быстро обнаруживает цель, по координатам тут же отрабатывает артиллерия. Если есть необходимость, снайперским огнем поддерживают атаку наши танки. Такая уже системная работа наблюдается от Сватова до Кременной, от Кременной до Лисичанска.

Роль первой скрипки в этом боевом оркестре отдают авиации. Наши ВКС наносят точные удары по позициям ВСУ в Белогоровке.

На эксклюзивных кадрах видно — укрытия украинских силовиков разлетаются на камни. Наши летчики, отстреляв тепловые ловушки, покидают позиции. Тут же, на лисичанском направлении, заряжают гаубицы.

После артиллерийской подготовки в разведку боем выходят штурмовые отряды Южной группировки войск.

За штурмом наблюдаем с помощью беспилотника: наш боец под прикрытием приближается к окопам противника и бросает гранату. Следом летит еще одна. Штурмовики осторожно подходят к украинскому опорнику. Начинается то, что на сленге военных называется зачисткой. По нашим войскам нацелены орудия вражеских минометов, но бойцы идут вперед.

Укрепрайон за нашими войсками. Теперь задача еще сложнее: надо выстоять несколько суток, чтобы качественно закрепиться на этом рубеже.