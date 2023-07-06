Противники страны: в Израиле объяснили отказ поставлять Украине оружие

Иерусалим крайне осторожен в отношениях с украинской стороной. Какие риски он видит?

У Израиля есть опасения, что переданные на Украину техника и боеприпасы могут быть захвачены, поэтому страна не поставляет киевскому режиму современное вооружение. Об этом сообщила обозреватель Майя Карлин в статье для военного издания 19FortyFive.

В материале отмечается, что с начала конфликта Москвы и Киева в марте 2022 года многие страны НАТО, в том числе США, активно поставляли киевскому режиму оружие для нужд ВСУ. Однако, как бы не просил украинский лидер Владимир Зеленский, официальный Иерусалим отказывал.

Карлин в статье называет причину. По ее словам, израильская сторона сильно опасается, что оружие может быть уничтожено или захвачено противниками страны.

Москва неоднократно подчеркивала, что военная помощь Украине не изменит ход конфликта, а лишь затянет его. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие военную помощь для ВСУ, станут для российской армии законной целью.

О начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса Владимир Путин заявил 24 февраля 2022 года. Президент России подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, после чего главы регионов обратились за помощью к Путину. Решение конфликта мирным путем Киев проигнорировал, поэтому Россия оказала самопровозглашенным республикам военную помощь.

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