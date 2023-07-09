«Я сошла с ума»: как Анжелика Агурбаш рисковала жизнью на глазах сыновей

По признанию артистки, она не готова снова таким образом пощекотать себе нервы.

Анжелика Агурбаш спустилась с самой высокой горы Швейцарии на дельтаплане. О своем самом экстремальном поступке певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии телеканала ММТВ (Музыка Мода ТВ. — Прим. ред.) «Легенды и новые имена».

На столь безумный шаг исполнительница решила пойти пять лет назад, когда отдыхала на одном из курортов Швейцарии. По ее воспоминаниям, все вокруг боялись спуститься на дельталпане, а она, поборов страх, решила пойти против системы.

«И я, когда подошла к этой птице, там было всего четыре алюминиевых трубочки и крылья, я подумала, что я сошла с ума. Но мне отступать было уже некуда. Потому что со мной были мои дети, и самое главное, мои сыновья, которым я должна была доказать, что мама ничего не боится», — рассказывает Агурбаш.

По признанию певицы, во время спуска с инструктором она испытала обилие эмоций, а после совершенного экстремального поступка даже гордилась собой, что не испугалась подобного приключения.

«Я была героем всего курорта», — делится Агурбаш.

Тем не менее, снова пощекотать себе нервы певица не хочет. По ее признанию, сейчас ей хватает экстрима и в жизни, и в профессии.

«Я предпочитаю, если есть возможность не рисковать своей жизнью, своим здоровьем, своими ногами, руками, головой, этого не делать», — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анжелика Агурбаш может потерять жилье из-за долгов бывшего мужа.