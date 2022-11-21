Черная полоса: Анжелика Агурбаш может потерять жилье из-за долгов бывшего мужа

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Певица Анжелика Агурбаш проиграла суд кредиторам и может потерять недвижимость

Черная полоса: Анжелика Агурбаш может потерять жилье из-за долгов бывшего мужа

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитость после развода со вторым мужем продолжала проживать в его квартире. Где теперь жить певице, привыкшей к роскошной жизни?

Анжелика Агурбаш может остаться без крыши над головой. Как стало известно 5-tv.ru из материалов суда, певица проиграла суд о взыскании задолженности по кредитному договору.

Мещанский районный суд еще 8 ноября удовлетворил требование взыскать задолженность по кредитному договору с знаменитости. Теперь Агурбаш должна выплатить кредит, проценты по займу и пени, а также расходы по оплате государственной пошлины. Сумма задолженности составила почти 700 тысяч рублей.

Решение суда еще может быть обжаловано, но это не единственная проблема в жизни знаменитости. Еще в 2020 году Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего мужа звезды — владельца агропромышленного холдинга «Мортадель» Николая Агурбаша, а теперь началась процедура реализации его имущества. В списке находится и московская квартира бизнесмена, где живет Анжелика Агурбаш с детьми. Если квартира, принадлежащая бывшему мужу артистки, будет выставлена на торги, то ей придется оттуда выехать по предписанию суда.

Как будет расплачиваться с кредиторами Анжелика Агурбаш и где будет жить, пока неизвестно. Певица хранит молчание и не делится неприятными подробностями своей жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли Татьяна Клюева отвоевать квартиру у сына.

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