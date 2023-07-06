Целью удара по академии во Львове назвали западную технику и боевиков

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 74 0

Атака была совершена на парковую зону организации.

Целью удара по академии во Львове назвали западную технику и боевиков

Фото: www.globallookpress.com / Armin Weigel

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Целью удара по академии во Львове назвали западную технику и боевиков, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия решила продать истребители Саудовской Аравии, а не Украине.

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