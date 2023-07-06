Экс-замглавы Минобрнауки Переверзевой предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве
Чиновница связана с делом о фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС.
Фото: Николай Галкин / ТАСС
Бывшему первому заместителю министра образования и науки РФ Валентине Переверзевой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что чиновница связана с делом о фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС.
«Дело расследует Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД России по Москве», — добавляется в сообщении.
В конце июня в отношении проректора РАНХиГС Максима Назарова было возбуждено уголовное дело о фиктивном трудоустройстве. В тот же день ему избрали меру пресечения. Проректору запрещены определенные действия, например, пользование телефоном или интернетом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что РАНХиГС признали потерпевшей стороной в громком деле о фиктивном трудоустройстве.
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