Глава «Газпрома» Миллер: в отношении «Нафтогаза» могут быть введены санкции

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Вероятно, в ближайшее время деловые отношения с украинской компанией будут попросту невозможны.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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«Нафтогаз» не принимает российский газ через станцию под Луганском, но продолжает требовать плату за транзит. При этом, подает многомиллиардные иски к России в суды США и Европы, которые сейчас никак не могут быть беспристрастны в условиях русофобии на Западе. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, отметив, что украинская сторона сама нарушает контрактные обязательства и ведет себя неконструктивно. Именно поэтому Москва будет вынуждена ответить на все эти действия.

«В случае продолжения таких недобросовестных действий „Нафтогаза“ исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерацией. Тогда уже любые отношения российских компаний с „Нафтогазом“ будут просто невозможны», — заявил Миллер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле прокомментировали новый иск «Нафтогаза» против «Газпрома»

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