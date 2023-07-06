А в США Виновником внутренних проблем правительство сделало россиянина. Это — Александр Ионов. Он антиглобалистсткое движение в нашей стране. При этом, сам мужчина, по его словам, в Штатах ни разу не был и даже не имеет американской визы.

О том, почему активиста объявили в международный розыск, расскажет корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Только за информацию о местонахождении российского активиста Александра Ионова правительство США обещает выплатить десять миллионов долларов США. Но он ни от кого не прячется и свободно дает интервью.

Целью для ФБР Ионов стал еще в 2011 году, тогда он возглавил антиглобалистское движение России. Настоящая охота на него началась во время сотрудничества с американскими активистами и правозащитниками, которые выступают против полицейского произвола.

Виновником внутренних проблем правительство США сделало россиянина, который, как сам он признается, даже визы американской не имеет.

«Я называю этот кейс сегодня абсурдным, ведь в Соединенных Штатах я никогда не был», — заметил Ионов.

В Штатах на него повесили вообще все, что можно: обвинили в финансировании оппозиционных активистов, антиправительственной риторике и даже во вмешательстве в выборы президента США.

«Александр Ионов вместе с как минимум тремя российскими официальными лицами участвовал в многолетней иностранной кампании вредоносного влияния, направленной против Соединенных Штатов», — заявили в США.

«То есть сегодня Байден, по сути, развязал войну против гражданского общества руками своих силовиков. Такого не было со времен плана „Континент“, который был при сегрегации в конце 1960-х годов», — заметил лидер российского антиглобалистского движения Александр Ионов.

Это уже давно отработанный механизм американских спецслужб. Так, они уже вообще предложили взять под колпак всех русских студентов в США, в противном случае — отчисление и выдворение из страны. Проблемы могут быть и у тех, кто просто общался с попавшими под подозрение россиянами. Омали обвинили в получении денег от нашей страны, чтобы он повлиял на выборы.

«Я хочу быть максимально честен с вами. Я понятия не имею, почему правительство использует так называемое „влияние России“ на выборы, когда у них самих белые могут захватить здание сената и призывать к убийству вице-президента. Это просто нонсенс!» — заявил политический активист Омали Йешитела.

Говоря о свободе слова, приводится пример американского ведущего Такера Карлсона. Точно неизвестно, из-за чего его уволили с Fox News. Но в одной из последних программ он высказался о деле Ионова, с этим тоже связывают увольнение телеведущего.

«Администрация Байдена тратит ужасно много времени на закрытие реальных преступлений, совершенных их союзниками и родственниками, но для их критиков такого милосердия нет. Впервые в нашей истории Белый дом начал арестовывать людей за собственное мнение. Это конец для первой поправки Конституции США», — заявил Такер Карлсон.

Российский активист с тем, что он в международном розыске, мириться не намерен и планирует обратиться в инстанции ООН, чтобы уже там искать защиту от американского правосудия.