Пресняков рассказал, кому посвящен хит «Стюардесса по имени Жанна»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Пресняков посвятил песню «Стюардесса по имени Жанна» реальной девушке

Пресняков рассказал, кому посвящен хит «Стюардесса по имени Жанна»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Композиция была написана в 1992 году. За чуть более 30 лет существования она не потеряла популярность.

Певец Владимир Пресняков вспомнил, как у него зародилась идея написания песни «Стюардесса по имени Жанна». В интервью с порталом PROZVEZD он признался, что композиция посвящена реальной бортпроводнице, которую он однажды встретил во время полета. Она его сильно зацепила.

«Все были мрачные, грустные, жуткие, усталые, а она ходила и улыбалась. Ее прямо вставляло не по-детски. Она как Солнце была. Сама с собой смеялась. В нее все влюбились, она настолько обаятельная была», — признался артист.

По прилету артист сочинил о стюардессе всего одну строчку, после чего позвонил композитору Илье Резнику, вместе с которым они уже и создали популярную песню. На зрительский суд она была представлена в 1992 году и сразу полюбилась публике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда и с кем у Владимира Преснякова был первый сексуальный опыт.

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