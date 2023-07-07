Купаться запрещено: в каких регионах России обнаружили холероподобные бактерии

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Холероподобные бактерии обнаружили в водоемах Ростовской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin; 5-tv.ru

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Жителям таких областей рекомендуют пить только покупную воду.

В Ростовской области из-за обильных осадков и жары усилили контроль за местными водоемами. В ходе проверки в них нашли холероподобные бактерии, сообщает Роспотребнадзор.

Местным жителям и туристам запретили купаться и рыбачить в реках и двух водохранилищах. Кроме того, в ведомстве сейчас рекомендуют пить только покупную воду.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему сибирская язва до сих пор смертельно опасна. Крайне тяжелое и опасное для человека заболевание может «выжидать» десятилетиями, а затем резко поражать организм, практически не давая шансов на выздоровление.

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