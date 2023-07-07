Более 80 человек пострадали и шестеро погибли при пожаре в доме престарелых
Кто виноват в трагедии? В каком состоянии сейчас находятся потерпевшие?
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
В Милане в результате пожара в доме престарелых погибли шесть человек, более 80 пострадали. Они отравились угарным газом. Огонь вспыхнул поздно ночью на первом этаже здания, в котором проживают больше 200 пожилых людей: многие не могут самостоятельно передвигаться, треть страдает потерей памяти.
К моменту приезда спасателей пламя уже перекинулось на верхние этажи. Постояльцев увозили на десятках скорых. Причина возгорания выясняется, на данный момент полиция исключила версию поджога.
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