Более 80 человек пострадали и шестеро погибли при пожаре в доме престарелых

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Кто виноват в трагедии? В каком состоянии сейчас находятся потерпевшие?

Более 80 человек пострадали и шестеро погибли при пожаре в доме престарелых

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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В Милане в результате пожара в доме престарелых погибли шесть человек, более 80 пострадали. Они отравились угарным газом. Огонь вспыхнул поздно ночью на первом этаже здания, в котором проживают больше 200 пожилых людей: многие не могут самостоятельно передвигаться, треть страдает потерей памяти.

К моменту приезда спасателей пламя уже перекинулось на верхние этажи. Постояльцев увозили на десятках скорых. Причина возгорания выясняется, на данный момент полиция исключила версию поджога.

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