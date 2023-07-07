Под водой целая провинция: масштабное наводнение обрушилось на Испанию

Шторм продолжает бушевать, и это сильно осложняет работу спасателей.

Масштабное наводнение буквально смывает восток Испании. Из-за проливных дождей под воду уходит целая провинция.

Движение в городах парализовано, а десятки человек оказались в водной ловушке и дожидались помощи на крышах автомобилей. Водой оказались уничтожены знаменитые виноградники.

Фермеры сообщают: 100 процентов урожая потеряно. Шторм продолжает бушевать, и это сильно осложняет работу спасателей.