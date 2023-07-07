Зрители разозлили быка на забеге в Испании и получили «по заслугам»

На этом фоне в стране начались протесты против традиционной забавы.

Мгновенная карма настигла зрителей традиционного забега быков на севере Испании. Нетерпеливая публика стучала руками по ограждениям, пытаясь как можно сильнее разозлить животное.

Сперва бык выглядел растерянным и измученным, но после того, как один из смельчаков ткнул в него палкой, зверь пришел в бешенство. В результате одного зрителя выбросило за ограждения.

Он ударился головой и ненадолго потерял сознание. Еще одного пострадавшего увезли в больницу с более серьезными травмами.

На этом фоне в Испании начались протесты против традиционной забавы, которую активисты считают издевательством над животными.