Зрители разозлили быка на забеге в Испании и получили «по заслугам»

Эфирная новость 48 0

Два человека попали в больницу после забега быков в Испании

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitriy Puzyrev; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

На этом фоне в стране начались протесты против традиционной забавы.

Мгновенная карма настигла зрителей традиционного забега быков на севере Испании. Нетерпеливая публика стучала руками по ограждениям, пытаясь как можно сильнее разозлить животное.

Сперва бык выглядел растерянным и измученным, но после того, как один из смельчаков ткнул в него палкой, зверь пришел в бешенство. В результате одного зрителя выбросило за ограждения.

Он ударился головой и ненадолго потерял сознание. Еще одного пострадавшего увезли в больницу с более серьезными травмами.

На этом фоне в Испании начались протесты против традиционной забавы, которую активисты считают издевательством над животными.

+22° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
92.57
2.23 100.72
2.31
Горячая Земля июля тормозит дела: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16...

Последние новости

12:30
Соцсеть Threads*: что это такое и почему она так популярна
12:30
«Не закрывает дверь»: Песков оценил возможность переговоров РФ и Украины осенью
12:19
Житель Кемеровской области ранил ножом двух человек в отделении полиции и скрылся
12:17
Можно ли иностранцу получить водительские права в России и как это сделать?
12:08
Купаться запрещено: в каких регионах России обнаружили холероподобные бактерии
11:57
В Татарстане стартовал ралли-рейд «Шелковый путь»

Сейчас читают

«Хочет отнять у нас дом»: потомки Федора Шаляпина объявили самозванцем Прохора Шаляпина
Сгорел мгновенно: названа истинная причина смерти сына звезды «Тихого Дона» Хитяевой
Певица Юта про русский юмор: «По-серьезному все это перенести довольно сложно»
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео