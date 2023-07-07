Не забыл про «подругу»: кому досталось гигантское наследство Берлускони

О том, как легендарный политик распределил имущество, стало известно после передачи завещания на хранение в суд Монцы.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони завещал большую часть своей медиаимперии старшим детям. Об этом сообщает издание EADaily.

Так, Марина и Пьер Сильвио Берлускони унаследуют свыше половины инвестгруппы Fininvest. О том, как легендарный политик распределил имущество, стало известно после передачи завещания на хранение в суд Монцы.

По информации итальянских СМИ, Берлускони частично внес изменения в документ от руки. Дело в том, что правки он решил внести перед тем, как отправиться в больницу Сан-Раффаэле в Милане в январе 2022 года.

Fininvest занимается медиа- и издательским бизнесом, а также инвестициями, недвижимостью и спортом. За 2021-й она показала оборот в шесть миллиардов евро, обеспечив более 17 тысяч рабочих мест.

Более того, Берлускони оставил после себя множество вилл и поместий в Италии и за рубежом. Еще один примечательный факт — 100 миллионов евро из наследства получила его последняя подруга 33-летняя Марта Фашина.

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