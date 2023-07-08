Выдуманное родство: как появилась история о том, что Прохор Шаляпин родственник Федора Шаляпина

Артист, прославившийся благодаря участию в «Фабрике звезд», известен своими странными и порой шокирующими публику поступками. Да и не раз он признавался — удивлять зрителей ему нравится.

Эпатажного певца Прохора Шаляпина обвинили в распространении слухов о своей родственной связи с прославленным оперным певцом Федором Шаляпиным. Упрекнули его в этом потомки знаменитости. Причем такая легенда стала возникать еще 20 лет назад, когда никому неизвестный юноша стал покорять Москву.

«Один крупный журнал пообещал мне обложку, если при помощи совестного фото с кем-то из потомков Федора Шаляпина я докажу свое с ним родство», — пояснил Шаляпин в беседе с изданием dni.ru.

При этом лишь близкие знали, что на самом деле будущего артиста зовут Андрей Захаренков. Сам певец, как пишет издание, стал рассказывать всем, что о родстве с Федором Шаляпиным он якобы узнал от бабушки по отцовской линии. Захаренков был очень убедителен. Даже грозился сделать ДНК- тест и познакомиться, наконец, с новыми родственниками.

«Я звонил дочери певца в Париж, по часу говорил с ней по телефону, и она действительно думала, что я из их семьи. Хотя ей многие и говорили, что я же самозванец и якобы претендую на их дом во Франции, а она не верила и хотела со мной встретиться. И я уже купил билет на самолет, но дочь Шаляпина умерла», — вспомнил он.

На этом родство Шаляпина с оперным певцом и закончилось. Ведь остальные близкие не поверили в слова знаменитости. Сам Шаляпин осознал свою неправоту лишь несколько лет назад. Тогда он пришел на могилу к Федору Шаляпину на Новодевичьем кладбище и попросил прощения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как и зачем Прохор Шаляпин сменил свое имя.