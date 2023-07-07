Место рождения «Аватара»: Кэмерон продает ранчо в США за баснословную сумму
Джеймс Кэмерон выставил ранчо в США на продажу за 33 миллиона долларов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Billy Bennight; 5-tv.ru
У будущего владельца будет возможность создать шедевры, черпая вдохновение в этом месте.
Известный режиссер Джеймс Кэмерон продает свой дом в США. Живописное ранчо площадью в 40 гектаров стоит 33 миллиона долларов.
Именно здесь Кэмерон написал сценарий обеих частей «Аватара». Вдохновившись удивительными пейзажами, он описал мир Пандоры, который так впечатлил зрителей и кинокритиков.
Обе картины получили премию «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты». Поэтому теперь у будущего владельца ранчо будет прекрасная возможность создать свои шедевры, черпая вдохновение в этом месте.
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