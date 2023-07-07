Место рождения «Аватара»: Кэмерон продает ранчо в США за баснословную сумму

У будущего владельца будет возможность создать шедевры, черпая вдохновение в этом месте.

Известный режиссер Джеймс Кэмерон продает свой дом в США. Живописное ранчо площадью в 40 гектаров стоит 33 миллиона долларов.

Именно здесь Кэмерон написал сценарий обеих частей «Аватара». Вдохновившись удивительными пейзажами, он описал мир Пандоры, который так впечатлил зрителей и кинокритиков.

Обе картины получили премию «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты». Поэтому теперь у будущего владельца ранчо будет прекрасная возможность создать свои шедевры, черпая вдохновение в этом месте.