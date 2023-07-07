Зеленский примет участие в первом заседании Совета Украина — НАТО

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 31 0

Столтенберг: на саммите НАТО утвердят многолетний пакет поддержки Украины

Зеленский примет участие в первом заседании Совета Украина — НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Приблизит ли это Киев к вступлению в сам Альянс?

Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на инаугурационном заседании нового Совета НАТО — Украина. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

На пресс-конференции в Брюсселе он отметил, что данный орган будет не только обсуждать проблемы, но и принимать решения. Ожидается, что заседание Украина — НАТО начнется в 13:00 12 июля, также там будет участвовать Швеция.

Между тем Столтенберг добавил, что лидеры стран НАТО в Вилюнесе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит страну к самому Альянсу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению британского журналиста, у НАТО осталось мало времени, чтобы принять Украину в блок. Уже через год в США состоятся выборы президента, которые могут повлиять на процесс.

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