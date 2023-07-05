«Последним „ура“»: в Британии назвали сроки принятия Украины в НАТО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 124 0

The Times: у НАТО остался год на принятие Украины в Альянс

«Последним „ура“»: в Британии назвали сроки принятия Украины в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Тема:
Выборы президента США 2024

Североатлантический альянс в 2024 году планирует отметить 75-летний юбилей с широким размахом. Но это не единственная причина, по которой клубу стоит поторопиться.

У НАТО осталось мало времени, чтобы принять Украину в блок. Уже через год в США состоятся выборы президента, которые могут повлиять на процесс. Об этом сообщил обозреватель британской газеты The Times Роджер Бойес в новой статье.

По словам журналиста, в грядущей президентской гонке за кресло в Белом доме вполне вероятна победа бывшего американского лидера Дональда Трампа.

«На это у нее (НАТО. — Прим. ред.) есть максимум год <…> вашингтонский саммит в следующем году может стать последним „ура“ Джо Байдена», — написано в материале.

По мнению журналиста, киевский режим перестанет получать военную помощь в таких больших объемах после избрания Трампа. В этой связи он призвал оперативно найти способ для интеграции Украины в НАТО. А пока это не будет реализовано, стране нужны временные гарантии, заключил Бойес.

Ранее 5-tv.ru писал, что в НАТО отказали Украине в передаче F-16 до завершения контрнаступления.

Тема:
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