По нескольким направлениям: в Киеве проходят учения на случай радиационной угрозы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 46 0

В Киеве проходят учения на случай радиационной угрозы

По нескольким направлениям: в Киеве проходят учения на случай радиационной угрозы

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Зачем это нужно? И что люди изучают на таких занятиях?

Жители Киева записываются на однодневные бесплатные учения по подготовке к возможной радиационной угрозе. Об этом сообщается на сайте Киевского горсовета.

Уточняется, что занятия проходят в группах по нескольким направлениям, в частности, жители могут узнать основы минно-взрывной безопасности, обращения с огнестрельным оружием, а также о действиях в условиях радиационного и химического загрязнения.

«Чем больше людей пройдет хотя бы начальную, базовую подготовку, тем более устойчивыми и осведомленными они будут становиться, и меньше среди нас будет потерь», — говорится в сообщении.

Прежде советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа предупредил, что Украина планирует ударить по Запорожской АЭС. Киев, по его словам, готов для этого использовать радиоактивные боеприпасы. Между тем известно, что в ночь на 4 июля украинская сторона отключила Запорожскую АЭС от линии электропередачи мощностью 750 киловольт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не выявило признаков минирования Запорожской АЭС.

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