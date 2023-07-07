Цикл завершается: 7 июля 2023 года люди получат доступ к своей судьбе

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 85 0

7 июля 2023 года люди получат доступ к своей судьбе

Фото, видео: www.globallookpress.com / PsychoShadow; Rutply; Андрей Харрис / Личный Архив; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сегодняшний день является днем трех семерок и обладает мощнейшей энергией.

7 июля 2023 года люди получат доступ к своей судьбе. Экстрасенс и оккультист Андрей Харрис эксклюзивно рассказал Пятому каналу о мощнейшей энергии сегодняшнего дня, а также о том, как можно повлиять на свою судьбу в период с 7 по 17 июля.

По словам экстрасенса, в дате 7 июля 2023 года зашифрована цифра 777, которая в магии считается энергетически сильной. Сумма семерок образует число 21, благодаря которому люди получат доступ к своей судьбе.

«Многие процессы, которые ранее стояли, не развивались, в которых были недопонимания и не стояли точки над и, они полностью свершатся. <…> Негативное влияние судьбы в этой день будет максимально низким», — объясняет Андрей Харрис.

Период завершения циклов будет длиться в течение десяти дней. Точкой отсчета служит сегодняшний день, а закончится он 17 июля, когда начнется стадия новой луны.

С 7 по 17 июля можно написать на бумаге все свои цели и желания, которые хотелось бы реализовать в ближайшее время. А после этот лист бумаги нужно будет сжечь на ближайшем перекрестке, тем самым, как объясняет Харрис, все эти цели запишутся в матрицу судьбы и с большой вероятностью исполнятся. Более того, в этот период начнут происходить движения в сферах, в которых долгое время было затишье.

«Вы не могли найти работу? Возможно, вы ее найдете. Какие-то переговоры стояли и не двигались? Они начнут двигаться», — уверяет оккультист.

Тем не менее, существует и обратная сторона медали. В период завершения циклов есть определенная вероятность возникновения негативных событий и даже природных катаклизмов, поэтому нужно быть осторожными. Например, отказаться от экстремальных приключений или же от поездок в места, где есть вспышки природных катастроф.

«Лучше использовать позитивные моменты этих трех семерок», — заключил Андрей Харрис.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 июля.

+22° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
91.69
-0.88 99.82
-0.90
Цикл завершается: 7 июля 2023 года люди получат доступ к своей судьбе

Последние новости

21:36
США передадут кассетные боеприпасы Украине
21:26
Места есть: где еще можно отдохнуть в Краснодарском крае
21:13
Андрей Аршавин живет с мамой в свои 42 года: «Поселился у меня»
20:58
Куренков посетил Запретный город в Китае для обмена опытом в ликвидации пожаров
20:45
В ООН выступили против применения кассетных боеприпасов
20:32
Под водой целая провинция: масштабное наводнение обрушилось на Испанию

Сейчас читают

«Хочет отнять у нас дом»: потомки Федора Шаляпина объявили самозванцем Прохора Шаляпина
«Пример единства»: в Москве открыли памятник Андрею Мягкову и Анастасии Вознесенской
Мощный взрыв прогремел на трубопроводе на территории завода «Промсинтез»
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео