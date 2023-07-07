Карл III впустил нудистов на один из своих пляжей после 29 лет запрета

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 21 0

Речь идет местности в деревне Фрайсторп. Запрет на прогулки в обнаженном виде там действовал с 1994 года.

Карл III впустил нудистов на один из своих пляжей после 29 лет запрета

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Король Великобритании Карл III разрешил любителям нудизма загорать на одном из собственных пляжей после 29 лет запрета. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, британский монарх пустил нудистов на пляж в деревне Фрайсторп, что находится в графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир. Запрет на прогулки в обнаженном виде там действовал с 1994 года. Тогда стражи порядка изгнали их из-за серии инцидентов доггинга — публичного занятия сексом.

На сегодняшний день, когда эта территория снова стала собственностью королевской стороны, строгий запрет для нудистов отменили. Новое руководство объявило от имени Карла III, что обнажение там все еще официально не разрешается, но и не запрещается. Нудисты восприняли новость с радостью.

Представитель организации British Naturism («Британский натуризм») Эндрю Уэлш отметил в беседе с изданием, что знает о прежних сложностях в Фрайсторпе из-за случаев доггинга. Однако настоящие нудисты, по его мнению, «просто хотят полностью загореть на пляже в компании единомышленников».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Карл III появился на публике с голыми коленками.

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