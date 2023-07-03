А король-то в юбке: Карл III появился на публике с голыми коленками

Монарх и его супруга прибыли в Шотландию. Публичное мероприятие тут же вылилось в скандал.

Британский монарх Карл III прибыл вместе с супругой Камиллой с официальным визитом в Шотландию. Об этом сообщили в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram*.

В понедельник, 3 июля, Карл III и Камилла прибыла в Киннейл Хаус в Эдинбурге. Король оделся в белую рубашку с галстуком, серый жилет, пиджак, длинные красные носки, черные ботинки и юбку. Но конечно же речь идет не о элементе женского гардероба. Монарх оделся в традиционный шотландский наряд. Он называется килт и он, действительно, похож на юбку по своему крою, но все же это совершенно другой элемент одежды. У этого национального костюма много разновидностей, король предпочел килт в клетку тартан. Карл III дополнил свой образ с помощью кожаного споррана. Это поясная сумка, которую чаше всего используют, как кошелек.

Поездка правителя Великобритании и его супруги приурочена к ежегодной «Холирудской неделе». Известно, что пара пробудит в Эдинбурге до четверга. За это время Карла III и Камилла проведут ряд традиционных мероприятий. В их число войдет Церемония ключей и садовая вечеринка.

Ранее 5-tv.ru писал, что королева Камилла против возвращения принца Гарри во дворец.

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