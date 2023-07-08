Равшана Куркова впервые вышла в свет после рождения дочери
Актриса спустя три месяца после родов почти вернула себе былые формы, но впереди все же еще предстоит некоторая работа над телом.
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Актриса Равшана Куркова впервые после рождения второго ребенка показалась на публике. Дочку она родила в марте, призналась в этом в последний весенний день. На днях знаменитость похвасталась стройной фигурой. Фото опубликовало издание KP.RU.
Актриса появилась на премьере второго сезона сериала «Пищеблок», где она сыграла главную роль. Для мероприятия она облачилась в голубое длинное платье, которое удачно подчеркнуло достоинства и скрыло возможные недостатки фигуры после родов. Но красоты своей, жизнерадостности и притягательности актриса явно не растеряла.
Первую и вторую беременность актриса скрывала. Рождение сына Гаспара она держала в тайне целый год, дочери — лишь несколько месяцев. Однако до сих пор неизвестно, как малышку назвали. Отцом первого наследника стал бизнесмен Сергей Амарян. Кто является папой для девочки — неизвестно. Равшана Куркова старается не афишировать лишний раз свою личную жизнь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как блогеру Марии Погребняк удается сохранять стройную фигуру.
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