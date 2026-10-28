«Высадить Рубио»: Трамп предложил способ урегулировать отношения США и Кубы

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 32 0

Президент США считает, что Гавана вновь поворачивается в сторону Вашингтона.

Высадить Рубио на Кубе: Трамп нашел решение проблемы

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

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Дональд Трамп предложил высадить Марко Рубио на Кубе

Президент США Дональд Трамп предложил отправить главу Госдепартамента США Марко Рубио на Кубу с парашютом, чтобы тот за несколько минут урегулировал разногласия между Вашингтоном и Гаваной. Его выступление опубликовано на YouTube-канале Fox News.

«Может быть, когда мы покончим с Ираном, по пути назад мы высадим Марко на Кубе. Мы отправим его туда с парашютом. Мы высадим его прямо посреди Кубы, и он за две минуты решит эту проблему», — заявил американский президент на митинге сторонников Республиканской партии в Техасе.

Трамп также отметил, что, по его мнению, Куба, как и другие страны, начинает поворачиваться в сторону Вашингтона на фоне восстановления международного авторитета США. При этом глава Белого дома не уточнил, что именно подразумевал под этим заявлением.

Отношения двух стран остаются напряженными. В сентябре Вашингтон усилил санкционное давление на Гавану, в том числе ограничив финансовые операции в интересах лиц из американских санкционных списков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп допустил возможность проведения на Кубе военной операции по сценарию Венесуэлы. Американский президент подчеркнул, что не исключает силового варианта развития событий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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