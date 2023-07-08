Президент Турции Эрдоган заявил о праве Украины на вступление в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина имеет право на членство в НАТО. Свое мнение он высказал на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы всегда выражали свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Украина заслуживает членства в НАТО», — сказал турецкий лидер.

Также он пожелал, чтобы Россия и Украина начали двигаться в сторону мира, несмотря на имеющиеся разногласия.

Белый дом исключил вступление Украины в НАТО во время саммита в Вильнюсе

К слову, заявку на вступление в НАТО Украина подала осенью прошлого года. Тогда Киев поддержали девять государств, в июне 2023 года их число увеличилось до 20. Однако до сих пор официального ответа от альянса Киеву не поступило. Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, для принятия нового участника необходимо решение 30 государств-партнеров, а пока в НАТО сосредоточены на предоставлении Украине военной помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего, по мнению Зеленского, ВСУ не могут вести успешное контрнаступление.