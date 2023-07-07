«Сложно»: Зеленский назвал причину провального контрнаступления ВСУ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 30 0

Зеленский заявил, что ВСУ трудно наступать из-за преимущества РФ в дальнобойном оружии

«Сложно»: Зеленский назвал причину провального контрнаступления ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Golejewski

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Тема:
Спецоперация

Лидер киевского режима тем временем не перестает выпрашивать у западных союзников новое вооружение.

Боевики киевского режима не могут вести успешное контрнаступление из-за отсутствия дальнобойного оружия. Из-за этого они даже не могут обороняться, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Ты обороняешь свою землю и не можешь достичь соответствующей дистанции, чтобы разрушить врага. Дистанционное преимущество у врага», — сказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с премьером Чехии Петром Фиалой.

Теперь лидер киевского режима выпрашивает это оружие у США.

О начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса Владимир Путин заявил 24 февраля 2022 года. Президент России подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, после чего главы регионов обратились за помощью к Путину. Решение конфликта мирным путем Киев проигнорировал, поэтому Россия оказала самопровозглашенным республикам военную помощь.

Анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Владимир Путин отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевикам ВСУ становится все тяжелее вести так называемое контрнаступление. Причинами становится мощь российской армии и недостаток нужного вооружения.

Тема:
Спецоперация
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