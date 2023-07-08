Доской по самому важному: мужчине сломали ребра среди могил в Ленобласти

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 049 0

На кладбище в Тихвине мужчину избили деревянной доской

Доской по самому важному: мужчине сломали ребра среди могил в Ленобласти

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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Пациент находится под наблюдением врачей в состоянии средней степени тяжести. Что произошло?

В Тихвинском районе местному жителю сломали ребра на кладбище. Как стало известно 5-tv.ru, информация о поступившем с переломами пациенте поступила из районной больницы.

По версии следствия, вечером 6 июля пострадавший встретился с кем-то на кладбище и вступил в конфликт. Между мужчинами и раньше были натянутые неприязненные отношения, которые достигли своего пика в тот вечер.

Пострадавшего избили деревянной доской, в результате чего он получил закрытый перелом седьмого ребра с левой стороны. Также в больнице у него диагностировали травматический пневмоторакс. Пациент находится под наблюдением врачей в состоянии средней степени тяжести.

А его неприятеля на следующий день задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенные с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Ранее 5-tv.ru писал, что москвича обманули «сотрудники банка» и отправили его на кладбище.

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