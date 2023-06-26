Москвича обманули «сотрудники банка» и отправили его на кладбище

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 871 0

Москвича обманули почти на пять миллионов рублей, а потом позвали на кладбище к «сотрудникам банка»

Москвича обманули «сотрудники банка» и отправили его на кладбище

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin

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Мужчина почуял неладное, когда нужных людей среди упокоенных не оказалось.

В Москве мужчина столкнулся с нестандартным звонком от сотрудников банка. Как стало известно 5-tv.ru, житель столицы получил первый звонок от банковских работников в мае — тогда ему сообщили об утечке персональных данных.

Исправить ситуацию могли, конечно же, только деньги. Под предлогом сохранения кредитных средств мужчине предложили перевести их с пяти разных банков на один счет. Номер ему прислали в мессенджер, но отправителем был уже другой человек, женщина, представившаяся кредитным специалистом.

Помимо денег, у москвича запросили паспортные данные, а также убедили открыть еще несколько кредитов. Мужчина послушно выполнил все указания и решил, что проблема решена, а его деньги находятся под надежным контролем.

Однако почти месяц спустя ему вновь позвонили якобы из банка, но в этот раз ни слова про деньги не было. Вместо этого — странная просьба приехать на кладбище, чтобы опознать сотрудников банка, с которыми москвич общался ранее.

Теперь история показалась мужчине слишком странной. Он позвонил на кладбище и узнал, что людей, которых ему якобы нужно найти, там нет и не было. Понимая, что стал жертвой мошенников, москвич обратился в полицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пенсионерка перевела мошенникам девять миллионов.

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