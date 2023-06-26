Ладони выдали Бритни Спирс: употребляет ли певица наркотики на самом деле?

Линии на ладонях американской певицы Бритни Спирс показывают, что она не употребляет наркотики. Об этом на фоне скандала с поп-звездой сообщил 5-tv.ru хиромант Иван Громов.

«Она — человек, на мой взгляд, психически и морально достаточно сильный и устойчивый. Я склоняюсь к тому, что каких-то глобальных проблем, которые могли бы разрушить полностью ее карьеру и жизнь, у нее нет», — сказал специалист.

Иван Громов объяснил это двумя наблюдениями. Он напомнил, что в 2008 году Бритни Спирс оказалась в психиатрической клинике и была признана недееспособной — тогда суд назначил ее опекуном отца Джейми Спирса. Спустя 11 лет певица снова оказалась в психиатрическом учреждении из-за стресса от болезни отца. Позже выяснилось, что последний удерживал там дочь против ее воли.

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«Глядя на фото ее рук, у меня это вызывает большие сомнения. Потому что она совершенно не похожа на человека, у которого могут быть проблемы данного рода. У нее длинная, прямая и хорошая линия „головы“. И, в принципе, немного линий на ладони. Все это говорит о том, что она достаточно уравновешенный человек, у которого вряд ли могут быть проблемы с какими-то психическими заболеваниями и расстройствами», — отметил собеседник 5-tv.ru.

По словам Ивана Громова, на ладонях знаменитости также нет никаких признаков употребления наркотиков. Так, на нижней части ее ладони не наблюдается заметных линий интоксикации — вернее, какие-то есть, но очень короткие.

«Могли быть какие-то эпизодические моменты, но не более того. И, если забегать вперед, скажу, что на ее карьере еще очень и очень рано ставить крест», — подытожил специалист.

Откуда взялись слухи о наркозависимости Бритни Спирс?

В употреблении запрещенных веществ исполнительницу хитов «Toxic» и «Baby one more time» обвинил ее бывший муж Кевин Федерлайн. Причиной его слов стало странное поведение знаменитости в соцсетях. Она часто публикует видео, на которых танцует полуголой, и пишет маловразумительные вещи.

«Я боюсь, я молюсь, чтобы кто-нибудь заговорил об этом, чтобы она очнулась. Это так ужасно. Она мать моих мальчиков», — заявил Кевин, намекая, что срыв может закончиться трагедией.

Бритни не стала отмалчиваться — она обвинила экс-супруга во лжи и заверила, что не принимает наркотики. При этом певица призналась, что ее расстраивают не только слова бывшего мужа, но и реакция их общих сыновей. 17-летний Престон и 16-летний Джейден отказались видеться с матерью, потому что не хотят случайно встретиться с якобы приходящими к артистке наркокурьерами.

Скандал закончился угрозами. Когда Бритни Спирс подключила к делу своего адвоката, Кевин Федерлайн тут же открестился от своих слов. Он заявил, что журналисты переврали его слова, а к бывшей жене у него претензий давно нет. Певицу объяснение устроило.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бритни Спирс ответила детям на обвинения в пристрастии к наркотикам.