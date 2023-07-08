Сторонники консерватизма разгромили ЛГБТ-фестиваль в Тбилиси

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 61 0

Протестующие прорвали полицейский заслон и сорвали ЛГБТ-фестиваль в Грузии

Сторонники консерватизма разгромили ЛГБТ-фестиваль в Тбилиси

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Полиция пыталась оцепить территорию, но не смогла сдержать толпу активистов.

Сторонники грузинского консервативного движения Alt-Info сорвали проведение ЛГБТ-фестиваля Tbilisi Pride в Тбилиси. Об этом сообщили организаторы несостоявшегося прайда в соцсети.

Фестиваль должен был пройти 8 июля на закрытой территории у острова Лиси. Однако активисты Alt-Info утром собрались возле этой площадки и двинулись на нее, уничтожая и сжигая всю атрибутику, символику и декорации, приготовленные для проведения фестиваля. Полиция пыталась оцепить территорию, но не смогла сдержать толпу противников ЛГБТ.

Между тем организаторы прайда в соцсетях предупреждают своих сторонников о случившемся и призывают не приезжать на фестиваль. При этом они обвиняют МВД Грузии в том, что оно не смогло обеспечить безопасность мероприятия.

Аналогичная ситуация произошла в Грузии ровно год назад. Тогда несколько тысяч человек перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси, протестуя против проведения в грузинской столице ЛГБТ-фестиваля Tbilisi Pride Fest. Активисты собрались у здания парламента, требуя прекратить ЛГБТ-пропаганду в стране, а также завершить диктатуру ЕС и посольства США в Грузии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эстония первой из стран бывшего СССР приняла решение легализовать однополые браки. С 1 января 2024 года в стране станет возможен брак между двумя совершеннолетними лицами вне зависимости от их пола.

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