🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 июля, новые сутки убывающей Луны обещают пройти спокойно, без каких-либо форс-мажоров. Это благоприятное время для завершения дел и планирования новых, домашних хлопот, развлечений.

♈ Овны

Расслабление в текущей ситуации может не привести к мгновенным результатам, но, Овны, и результат беспокойства по этому поводу не заставит себя долго ждать. Принимайте каждый момент таким, какой он есть. Это уменьшит ваш стресс и позволит Вселенной соткать какое-то неожиданное, но очень полезное для вас волшебство. Некоторые из вас, возможно, вскоре захотят перейти к другим вариантам своего предназначения, сейчас самое время подготовиться к этому сдвигу.

Космический совет: найдите сбалансированный способ самовыражения.

♉ Тельцы

Включите музыку для медитации или займитесь йогой, Тельцы. Это буквально совет для вас из космоса на сегодня. Важно, чтобы вы нашли свое равновесие и обработали эти эмоции здоровым образом. Возможно, вы столкнулись с каким-то источником конфликта или эмоционального волнения. Общайтесь здоровым и эффективным образом с заинтересованными лицами, не ожидая от них понимания или сопереживания. Это поможет вам без груза вины взять на себя ответственность за свои эмоции.

Космический совет: впускать людей в свой разум и сердце — самый простой способ помочь им понять вас.

♊ Близнецы

Вы когда-нибудь задумывались, каково это — находиться в глубинах океана? Существует иная тишина, которую, возможно, вы могли бы испытать, просто погрузившись в эту атмосферу — исследуя этот новый мир. То же самое и с вашей жизнью, Близнецы. Прислушайтесь к своему сердцу и обретите спокойствие.

Космический совет: загляните в самые глубокие уголки своего сердца, именно там вы найдете свет.

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♋ Раки

Ваша новая цель раскрывается прямо на ваших глазах, Раки. Ваша единственная задача — перестать искать одобрения у других и позволить тому, что покидает вашу жизнь, уходить без усилий. А тому, что хочет войти, позвольте проложить свой путь к вам. Если что-то покажется вам несоответствующим или несогласованным, подождите, прежде чем отвечать, чтобы провести внутреннюю проверку.

Космический совет: туман вскоре рассеется, так почему бы вам до тех пор не насладиться прохладой?

♌ Львы

Ситуация, с которой вы сталкиваетесь, может быть результатом убеждений и мыслей, которые вы, возможно, усвоили в детстве, Львы. Сейчас у вас все еще есть силы превратить их в переживания, которые помогли бы вам развиваться, а не воспринимать их только как нечто, причинившее боль. Ваша цель коренится в ваших самых преобразующих прозрениях.

Космический совет: уважайте свои эмоции, но также смотрите на лежащий в их основе опыт, как на учителей.

♍ Девы

Вы поработали над своими предполагаемыми слабостями, Девы, и, возможно, многому научились на этом пути. Причина, по которой вы, вероятно, все еще чувствуете себя возбужденными, потерянными или несчастными, заключается в том, что вам придется полностью принять свои слабости как часть личности. И хотя это может показаться нелегким, но ежедневные попытки достичь этого — достаточный прогресс. Когда вы будете ложиться спать сегодня вечером, попросите своих ангелов помочь передать вам вдохновляющие послания.

Космический совет: примите свои слабости и научитесь с ними жить.

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♎ Весы

Наслаждайтесь тем, что делает вас счастливыми, наслаждайтесь тихим свистом прохладного ветерка на вашем лице или звуком потрескивающего огня. А еще лучше — прислушивайтесь к своему дыханию и своему сердцу. В эти моменты вы почувствуете себя наиболее живыми, Весы. Это придаст вам смелости идти вперед со своими планами, зная, что вы связаны со всем космосом.

Космический совет: никуда не нужно спешить, ваш внутренний ребенок знает это. Хитрость в том, чтобы заставить замолчать свой взрослый разум, настроившись на свое сердце.

♏ Скорпионы

В какой бы ситуации вы ни находились, вам также нужно помнить, что ваша обусловленность также может некоторым образом сдерживать вас. Возможно, пришло время избавиться от некоторых упрямых убеждений, которые удерживают вас на одном месте, что бы вы ни делали. Скорпионы, попросите Вселенную о помощи и прислушайтесь к своей интуиции, которая дает вам подсказки.

Космическая мудрость: перемены любого рода требуют, чтобы вы начали проявлять себя иначе.

♐ Стрельцы

Возможно, вы не замечаете посланий Вселенной, Стрельцы. Или некоторые из вас могут искать проблемы там, где их нет. Уменьшите масштаб и вырвитесь из «колеса для хомяков», которое заставляет вас чувствовать, что вы всегда куда-то спешите. Оглянитесь назад и проанализируйте все ситуации. Теперь вернитесь в свое настоящее и спросите себя, куда так спешите.

Космический совет: многогранная ситуация требует хладнокровного подхода, а не взвинченного.

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♑ Козероги

Между вашим разумом и телом может возникнуть конфликт, Козероги. На самом деле, можно с уверенностью сказать, что уровень вашего стресса или умственной активности может влиять на качество отдыха, которое получает ваше тело. В какой бы ситуации вы сейчас ни находились, верьте, что все хорошее, что вы сделали в прошлом, вернется к вам. А то, что вы испытываете сейчас, всего лишь переходный этап, который в конечном итоге пройдет.

Космическая мудрость: сделайте перерыв и отдохните как следует.

♒ Водолеи

Возможно, в последнее время жизнь преподала вам один-два урока, Водолеи. И сейчас самое время полностью усвоить их. Воплотите эти уроки и привнесите в свою жизнь мягкость, которая приходит через мудрость. Прощение может стать основной темой для некоторых Водолеев сегодня, в зависимости от индивидуального опыта каждого. Помните, что внутренний покой — это всегда выбор.

Космический совет: пора усвоить уроки прошлого.

♊ Рыбы

Рыбы, в непонятных ситуациях проявляйте не только повышенное внимание к деталям, но и смотрите глубже на те или иные вещи. Попробуйте сместить фокус со своих страхов, чтобы прислушаться к своему внутреннему голосу. Если он подает вам предупреждающий знак о чем-то или ком-то, доверьтесь ему. А если он просит вас просто немного отступить, сделайте это. Дайте всему шанс, но помните о красных флажках Вселенной.

Космический совет: не спешите — подождите, пока все не прояснится.

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