«Другой человек»: Отец Влада Топалова рассказал, как Регина Тодоренко изменила его сына

Родитель также признался, действительно ли брак сына трещит по швам, как это утверждают некоторые.

Отец Влада Топалова — Михаил — рассказал, как телеведущая Регина Тодоренко изменила его сына. По признанию родителя, певец после знакомства с будущей супругой стал другим человеком.

«Это просто другой человек. Я не хочу сказать, что он был какой-то плохой или неправильный, но просто он стал другим. Он совершенно феноменальный отец. Лет десять назад я бы никогда себе этого не представил», — заявил Михаил Топалов в эфире одной из программ на федеральном канале.

Вместе с тем он отметил, что, возможно, сын зачастую потакает любимой. Но назвать его подкаблучником нельзя. Ведь что-либо заставить сделать Топалова невозможно было никогда. При этом родные артиста в восторге от его выбора. Тодоренко они считают подарком, посланным Богом.

Отец Топалова также рассказал, как певец занимается воспитанием сыновей. Несмотря на загруженность на работе, он не нанимает им водителя, чтобы их могли отвезти по делам, а сам старается позаботиться о детях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем увлекается старший сын Регины Тодоренко и Влада Топалова.