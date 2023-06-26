«Увлекается мамой»: Тодоренко рассказала об интересах своего старшего сына

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 184 0

Сын Тодоренко и Топалова любит экстремальные развлечения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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От брака с Владом Топаловым у телеведущей два сына: четырехлетний Михаил и 11-месячный Мирослав.

Старший сын Регины Тодоренко и Влада Топалова не собирается идти по стопам родителей. Об этом телеведущая эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на звездной премии «Мама года 2023», где журнал MODA Topical вручил ей заветную статуэтку.

По словам Тодоренко, четырехлетнего Мишу тянет в спортивную среду: он увлекается плаванием, любит кататься на велосипеде.

«Ему нравятся трюковые разные девайсы, будь-то самокат или тот же велик, беговел (велосипед без педалей и трансмиссии. — Прим. ред.), моноколесо. Он очень экстремальный парень», — поделилась телеведущая.

А к сцене старшего сына Тодоренко не тянет. По словам телеведущей, ему больше нравится смотреть концерты, а не выступать самому. Сама Тодоренко с желанием сына спорить не собирается.

«Ему очень нравится его мама. Он увлекается мамой. И говорит: «Мамочка, если ты будешь себя плохо вести, я на тебе не женюсь. Я говорю: «Ага, хорошо. Но если что, у меня уже муж есть». Он спрашивает: «А кто?». Я говорю: «Твой отец». Он отвечает: «А, да? Интересно», — смеется Тодоренко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Регина Тодоренко сравнила себя с мегерой в воспитании своих детей.

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