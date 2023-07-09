«Она любит меня»: Бедрос Киркоров раскрыл правду об отношениях с помощницей

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 336 0

Бедрос Киркоров раскрыл правду об отношениях с помощницей

«Она любит меня»: Бедрос Киркоров раскрыл правду об отношениях с помощницей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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В личной жизни 91-летнего отца поп-короля несколько месяцев назад произошло кардинальные перемены. Но оказалось все немного не так, как преподнесли некоторые.

Народный артист РФ Бедрос Киркоров рассказал правду об отношениях с помощницей Олесей Мельниковой, которая вдвое младше него. По его словам, их сближение произошло, когда он внезапно оказался в больнице. Тогда-то Киркоров и понял — женщина к нему проявляет знаки внимания. В это же время стало известно, что он намерен развестись со своей супругой Людмилой Смирновой, с которой прожил в браке почти 30 лет. Многие заподозрили его в новом романе. Но оказалось, что все было вовсе не так.

«Она (Олеся. — Прим.ред) пришла и начала задавать такие вопросы. Как близкий человек. И постепенно стала окружать заботой», — признался Киркоров-старший в эфире одной из программ на федеральном канале.

А уже после выписки из больницы Киркоров предложил женщине стать его помощницей. Первые месяцы Мельникова работала бесплатно. Но когда об этом узнал его сын, тут же заплатил женщине за все месяцы. По словам Киркорова, между ними нет романтических отношений. Все, что делает для него Мельникова — это проявление любви не как к спутнику, а как к пожилому и больному человеку.

«Она любит меня как больного, как человека, которому хочет помочь», — утверждает Киркоров-старший.

Сама же Мельникова рассказала, что сопровождает Киркорова на всех мероприятиях, следит за его состоянием здоровья, напоминает о необходимости принимать лекарства. Также периодически советует ему, как одеться. Ее в работе все устраивает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает отец Филиппа Киркорова о его пластических операциях.

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