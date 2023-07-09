Президент ЮАР Рамапоса: саммит БРИКС в августе будет очным

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Российские власти пока не анонсировали и не комментировали возможный визит президента России в ЮАР.

Президент ЮАР Рамапоса: саммит БРИКС в августе будет очным

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Тема:
БРИКС

Ближайший саммит БРИКС, который пройдет в южноафриканском Йоханнесбурге в августе, планируется в очном формате. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, который в текущем году председательствует в БРИКС.

«Все из нас настроены провести встречу, когда мы можем напрямую общаться лицом к лицу. У нас не было три года очного саммита БРИКС», — сказал глава ЮАР.

Саммит планируется провести в международном конференц-центре Sandton, он пройдет в период с 22 по 24 августа. Пока из глав государств-участников свой визит подтвердил только председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС.

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