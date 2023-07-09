В Абхазии приостановили движение поездов из-за размыва путей сильным ливнем

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 46 0

Спасатели устраняют последствия непогоды.

В Абхазии приостановили движение поездов из-за размыва путей сильным ливнем

Фото: www.globallookpress.com / Hindustan Times

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В Абхазии временно остановили движение поездов. Все из-за сильного дождя, который размыл железнодорожные пути. Ливень прошел минувшей ночью. Об этом сообщили в пресс-службе РУП «Абхазская железная дорога».

«Сильный ливень смыл более 200 метров железнодорожного пути на перегоне "Бзыбь - Гагра" и станции Гагра», — говорится в сообщении.

Сейчас в Абхазии спасатели устраняют последствия непогоды и обследуют другие участки. Пока что сроки устранения повреждений остаются неизвестными.

Движение по железнодорожным путям приостановили после отправки пассажирского поезда «Москва-Сухум». Также известно, что электропоезд «Ласточка» движется согласно графику до Гагры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощная стихия обрушилась на Абхазию.

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