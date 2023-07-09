Работу Керченской паромной переправы приостановили

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Полина Долгова
Полина Долгова 23 0

Работу Керченской переправы временно остановили из-за сильного ветра

Работу Керченской паромной переправы приостановили

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

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Причиной послужили неблагоприятные погодные условия.

Работу паромной переправы в городе Керчь приостановили из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма.

«В 21:30 работа Керченской паромной переправы временно приостановлена по погодным условиям (сильный ветер)», — говорится в сообщении.

Несколькими днями ранее стало известно, что десантный корабль начал перевозить машины на Керченской переправе. Это связано с тем, что в начале июля при въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали образовываться многокилометровые пробки. Всему виной начало активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом, а также тщательный досмотр, который проводится после теракта 8 октября 2022 года.

По состоянию на 5 июля, движение на Крымском мосту нормализовалось в обе стороны. Однако транспортная нагрузка может вскоре вновь повыситься. Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами 16–17 июля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина признала совершение теракта на Крымскому мосту в прошлом году.

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