Европу предупредили о риске дефицита газа предстоящей зимой
Глава TotalEnergies Пуянне заявил о возможном дефиците газа предстоящей зимой в Европе
Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer
Евросоюз уже столкнулся с энергетическим кризисом в прошлом году. Повторится ли все вновь?
Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне считает, что предстоящей зимой европейские страны могут столкнуться с нехваткой газа, сообщает CNews.
Как указал Пуянне, газовые хранилища будут заполнены в октябре. Но запаса может не хватить, если зима окажется холодной.
Эксперт отметил, в этом случае Европе придется закупать газ по более высоким ценам. Он также подчеркнул, что «дружеских цен» на рынке, где все зависит от спроса и предложения, быть не может.
Затянуть пояса: в Европе объявлен режим строгой экономии
Европа столкнулась с энергетическим кризисом в прошлом году на фоне роста цен на газ и отказа от его поставок из России. Как результат — жители столкнулись с большими тратами за коммунальные платежи. Такая же ситуация и с предприятиями. Некоторым из них пришлось даже приостановить деятельность.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что австрийская компания продолжит покупать газ у России.
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