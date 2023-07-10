Европу предупредили о риске дефицита газа предстоящей зимой

Евросоюз уже столкнулся с энергетическим кризисом в прошлом году. Повторится ли все вновь?

Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне считает, что предстоящей зимой европейские страны могут столкнуться с нехваткой газа, сообщает CNews.

Как указал Пуянне, газовые хранилища будут заполнены в октябре. Но запаса может не хватить, если зима окажется холодной.

Эксперт отметил, в этом случае Европе придется закупать газ по более высоким ценам. Он также подчеркнул, что «дружеских цен» на рынке, где все зависит от спроса и предложения, быть не может.

Затянуть пояса: в Европе объявлен режим строгой экономии

Европа столкнулась с энергетическим кризисом в прошлом году на фоне роста цен на газ и отказа от его поставок из России. Как результат — жители столкнулись с большими тратами за коммунальные платежи. Такая же ситуация и с предприятиями. Некоторым из них пришлось даже приостановить деятельность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что австрийская компания продолжит покупать газ у России.