Брак с Беном Аффлеком трещит по швам? Дженнифер Лопес обратилась к адвокату по разводам

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Полина Долгова
Полина Долгова 109 0

Дженнифер Лопес обратилась к адвокату по разводам

Брак с Беном Аффлеком трещит по швам? Дженнифер Лопес обратилась к адвокату по разводам

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Jeffrey Mayer / JTM Photos

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Певица намерена расставить все точки над «i». Но какие?

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились в 2021 году спустя почти 20 лет после первого расставания. Многие считали, что их вновь вспыхнувшие чувства — самый обыкновенный пиар. Но любовь оказалась искренней. Звезды уже год женаты, они появляются на публичных мероприятиях вместе и практически не расстаются в будничной жизни — папарацци только успевают подлавливать Дженнифер и Бена на улице.

Однако недавно знаменитости еще больше подогрели слухи об их неминуемом разводе. И хотя пара твердит, что в их семье царит любовь, но, видимо, не все так гладко. Так, иностранное издание Marca заявило о том, что певица готовит себе запасную подушку на случай возможного развода.

Приближенные к артистке источники рассказывают, что знаменитость уже несколько дней ведет переговоры со своими адвокатами и обсуждает брачный договор. Печально, если окажется, что злопыхатели были правы и напряжение в семье Аффлека и Лопес растет.

Издание отмечает, что инициатива прописать в договоре распределение имущества после развода полностью исходит от певицы. Дело в том, что за плечами звезды уже был тяжелый развод, поэтому она знает, что нельзя ничего пускать на самотек. Она здраво оценивает ситуацию и готовится ко всем возможным исходам.

По словам источников, Аффлек поддержал инициативу своей женщины. Актер идет навстречу и готов подписать любые бумаги, лишь бы она была счастлива.

«Он готов подписать что угодно, чтобы Дженнифер была счастлива, так как он измотан прошлыми спорами», — сообщает издание.

По информации источника, адвокаты уже якобы составили договор, в котором имущество пары распределится поровну и справедливо в случае их развода.

У знаменитостей не маленькое состояние: у Аффлека 200 миллионов долларов, а у Лопес — 400. Без брачного договора суммарные 600 были бы поставлены на карту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дженнифер Лопес сделала неожиданное заявление об алкоголе.

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