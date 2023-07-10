Шавкат Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Результат волеизъявления граждан Узбекистана был оглашен ЦИК республики.

Шавкат Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев переизбран на должность главы государства. Об этом сообщил ЦИК республики.

Для голосования в стране подготовили более десяти тысяч участков. Также голосование проходило за рубежом.

Досрочные президентские выборы в Узбекистане — первые после изменения Конституции страны. Нововведения, помимо прочего, продлевают срок полномочий главы государства с пяти до семи лет.

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