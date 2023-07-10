Шавкат Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана
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Результат волеизъявления граждан Узбекистана был оглашен ЦИК республики.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев переизбран на должность главы государства. Об этом сообщил ЦИК республики.
Для голосования в стране подготовили более десяти тысяч участков. Также голосование проходило за рубежом.
Досрочные президентские выборы в Узбекистане — первые после изменения Конституции страны. Нововведения, помимо прочего, продлевают срок полномочий главы государства с пяти до семи лет.
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